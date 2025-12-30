إيران تعلن تحرير ملياري دولار مجمدة في "دولة مجاورة"

شفق نيوز- بغداد

كشفت وكالة "فارس" للأنباء الإيرانية، يوم الثلاثاء، عن الإفراج عن أكثر من ملياري دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، من قبل دولة مجاورة، يرجح أنها العراق.

ونقلت الوكالة الإيرانية، عن مصدر مطلع، تأكيده أن "هذه الأموال موجودة في دولة مجاورة"، من دون أن يسمها.

وجاء ذلك، بعد تصريح أدلى به مسؤول في منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية مساء أمس الاثنين، أشار فيه إلى "دخول مليارات الدولارات إلى البلاد"، دون تقديم تفاصيل إضافية في حينها حول مصدر هذه الأموال أو آلية تحويلها.

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه طهران احتجاجات على خلفية الانخفاض الحاد في قيمة (التومان) الريال الإيراني، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 1.4 مليون ريال (أو 140 ألف تومان).

يذكر أن الاقتصاد الإيراني يعاني من ضغوط متعددة، بما في ذلك العقوبات الدولية، مما يساهم في استمرار التحديات المعيشية وتقلبات سوق الصرف.