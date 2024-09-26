إيران تعلن استعدادها للمشاركة بالمشاريع الإنشائية والهندسية في العراق

شفق نيوز/ أعرب السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، عن استعداد بلاده للمشاركة في المشاريع الإنشائية والهندسية في العراق.

جاء ذلك خلال لقائه ووزير الإعمار والإسكان العراقي بنكين ريكاني، إذ بحثا سبل زيادة التعاون بين البلدين في مجال المشاريع الانمائية.

ووفقا لما نشرته وسائل اعلام ايرانية رسمية اليوم الخميس، فقد أشار السفير إلى خبرات الشركات الفنية والهندسية للجمهورية الإسلامية في مختلف مجالات الاعمار والبناء؛ معربا عن استعدادها للمشاركة في المشاريع الإنشائية والهندسية في العراق.

من جهته أكد بنكين ريكاني، قدرات الشركات الإيرانية في مجالات البنية التحتية، وأعلن استعداد بلاده للاستفادة من قدراتها في تنفيذ المشاريع العراقية.