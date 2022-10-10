سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيران تعلن ارتفاع صادراتها من الغاز إلى العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-10T16:03:03+0000
إيران تعلن ارتفاع صادراتها من الغاز إلى العراق

شفق نيوز / أعلنت شركة الغاز الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع صادرات الغاز إلى العراق، خلال العام الحالي.

وقال مدير مدير شؤون التوزيع في الشركة، محمد رضا جولائي، خلال اجتماع مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الكهرباء العراقية في مدينة أصفهان الإيرانية، إن "علاقة إيران مع العراق استراتيجية".

وأشار جولائي، إلى عقد اجتماعات سنوية وفصلية مع مسؤولي وزارة الكهرباء العراقية حول صفقة تصدير الغاز، ومناقشة المسائل الفنية والتشغيلية لهذه العملية في هذا الاجتماع".

وتابع: "نظرا إلى كمية الاستهلاك في الأشهر الستة الماضية والمقدار المطلوب من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الستة المقبلة، تم تنفيذ الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة حتى لا تكون هناك مشكلات في تصدير الغاز إلى العراق".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، قد نوهت أمس الأحد، إلى صيانة لشبكة الأنابيب الناقلة للغاز في إيران، وأكدت أن ذلك تسبب بفقدان العراق لـ2500 ميغاواط من الكهرباء.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء، عن إطفاء للكهرباء في العاصمة بغداد، لمدة 6 ساعات، بسبب حدوث "ثقب" في أنبوب الغاز الإيراني.

related

وزير الطاقة الايراني يعلن تفعيل "لجنة" بين طهران وبغداد متوقفة منذ 6 أعوام

Date: 2020-12-29 13:42:31
وزير الطاقة الايراني يعلن تفعيل "لجنة" بين طهران وبغداد متوقفة منذ 6 أعوام

تخفيض جديد للغاز المجهز من إيران وزيادة في ساعات القطع في مدن العراق

Date: 2020-12-15 09:09:49
تخفيض جديد للغاز المجهز من إيران وزيادة في ساعات القطع في مدن العراق

البرلمان العراقي يدعو للضغط على الجانب الايراني وزيادة حصة الغاز

Date: 2022-06-23 10:44:02
البرلمان العراقي يدعو للضغط على الجانب الايراني وزيادة حصة الغاز

الكهرباء تعزو تحسن الطاقة الى اعتدال الجو واكتمال الصيانة

Date: 2022-01-13 10:41:05
الكهرباء تعزو تحسن الطاقة الى اعتدال الجو واكتمال الصيانة

العراق يتصدر الدول المستوردة للخضر والفواكه من إيران

Date: 2020-09-12 13:12:13
العراق يتصدر الدول المستوردة للخضر والفواكه من إيران

الكهرباء تزف بشرى للعراقيين

Date: 2021-05-03 11:03:33
الكهرباء تزف بشرى للعراقيين

إيران ترفع سعر بيع النفط الخام للآسيويين

Date: 2022-04-13 11:05:46
إيران ترفع سعر بيع النفط الخام للآسيويين

حدد نسب انجاز الربط مع تركيا والأردن.. العراق يتفاوض مجدداً مع الخليج على سعر تعرفة الطاقة

Date: 2022-04-06 10:07:42
حدد نسب انجاز الربط مع تركيا والأردن.. العراق يتفاوض مجدداً مع الخليج على سعر تعرفة الطاقة