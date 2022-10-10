إيران تعلن ارتفاع صادراتها من الغاز إلى العراق

شفق نيوز / أعلنت شركة الغاز الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع صادرات الغاز إلى العراق، خلال العام الحالي.

وقال مدير مدير شؤون التوزيع في الشركة، محمد رضا جولائي، خلال اجتماع مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الكهرباء العراقية في مدينة أصفهان الإيرانية، إن "علاقة إيران مع العراق استراتيجية".

وأشار جولائي، إلى عقد اجتماعات سنوية وفصلية مع مسؤولي وزارة الكهرباء العراقية حول صفقة تصدير الغاز، ومناقشة المسائل الفنية والتشغيلية لهذه العملية في هذا الاجتماع".

وتابع: "نظرا إلى كمية الاستهلاك في الأشهر الستة الماضية والمقدار المطلوب من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الستة المقبلة، تم تنفيذ الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة حتى لا تكون هناك مشكلات في تصدير الغاز إلى العراق".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، قد نوهت أمس الأحد، إلى صيانة لشبكة الأنابيب الناقلة للغاز في إيران، وأكدت أن ذلك تسبب بفقدان العراق لـ2500 ميغاواط من الكهرباء.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء، عن إطفاء للكهرباء في العاصمة بغداد، لمدة 6 ساعات، بسبب حدوث "ثقب" في أنبوب الغاز الإيراني.