إيران تعلق تصدير الكهرباء إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن المدير التنفيذي لشركة ادارة الكهرباء الايرانية عن تعليق تصدير الكهرباء للعراق.

وأوضح مصطفى رجبي مشهدي، أن تعليق الصادرات يعود لضرورة سد احتياجات البلاد داخليا، بحسب وكالة فارس الايرانية.

واستطرد أنه في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2021، تم تصدير نحو ألفي ميغاواط كهرباء، أما هذه السنة وبسبب الاحتياجات المحلية انخفض الحجم التصدير الى 150 ميغاواط. (تنتهي السنة الجارية 20 مارس/آذار 2022).

وينتج العراق 19 ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجاوات خلال وقت الذروة، وفقا مسؤولين في القطاع.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية على رأسها السعودية، لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط شبكتها بمنظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران وحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد طاقة بقدرة 1200 ميجاوات.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية؛ ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية.