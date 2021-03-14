إيران تعلق الرحلات الجوية مع العراق

شفق نيوز/ أصدرت منظمة الطيران المدني الإيرانية، بياناً أعلنت فيه تعليق جميع الرحلات الجوية لشركات الطيران المحلية والعراقية من العراق إلى إيران، اعتباراً من اليوم الأحد ولمدة أسبوع.

وأكدت منظمة الطيران الإيرانية أن سبب هذا القرار تفشي فيروس كورونا المتحور، وجاء من أجل "اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية صحة المواطنين".

يذكر أنه تم سابقا تعليق الرحلات الجوية بين إيران والعراق عدة مرات خلال العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان العراق من أوائل الدول التي ألغت رحلاتها الجوية إلى إيران في مارس (آذار) العام الماضي.