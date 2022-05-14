إيران تعتزم رفع انتاجها من النفط بحقل مشترك مع العراق لقرابة 600 ألف برميل يوميا

شفق نيوز/ أعلن مدير التخطيط في شركة النفط الوطنية الإيرانية كريم زبيدي، يوم السبت، عزم بلاده رفع معدل إنتاج النفط في حقل آزادكان المشترك مع العراق إلى قرابة 600 الف برميل يوميا.

وكانت شركة النفط الإيرانية قد أبرمت في شهر آيار الماضي من العام 2021 3 اتفاقيات جديدة مع شركات نفط عراقية، بهدف تطوير حقل آزادكان الحدودي، والمشترِك مع حقل مجنون في الجانب العراقي.

وقال زبيدي على هامش معرض النفط الـ 26 في إيران انه "سيجري وفقا للخطط المرسومة في حقل آزادكان المشترك حتى نهاية العام الايراني الجاري، انتاج 220 ألف برميل من النفط يوميا في المرحلة الاولى ، ورفع الانتاج في المرحلة الثانية الى 570 الف برميل يوميا في حقل آزادكان الشمالي والجنوبي".

ويُعَدّ "آزادكان" أضخم حقل نفط إيراني مشترَك، بمساحة 1500 كيلومتر مربَّع، وتُقدّر احتياطاته بنحو 32 مليار برميل، ويتمّ تطويره في الجانبين الشمالي والجنوبي حالياً.

وذكر زبيدي أيضا أن "أولويتنا هي التنمية في الحقول المشتركة لغرب كارون وبارس الجنوبي ، ونحاول توجيه الموارد غير الرأسمالية والتركيز حسب الأولوية على الحقول المشتركة".

وأضاف مدير التخطيط في شركة النفط الوطنية الإيرانية أن "أولويتنا هي تطوير حقول آزادكان الشمالية والجنوبية ويادآوران وياران وبارس الجنوبي والمراحل 13 و 22 و 23 و 24 ومصفاة المرحلة 14 ، مشيرا إلى إلى أن "أهم أولوياتنا في الاستثمار هي تركيز الموارد غير النفطية في هذا المجال أيضًا".

وتابع زبيدي بالقول إن "أولويتنا الأخرى هي الحفاظ على الإنتاج الذي يتطلب موارد مالية".