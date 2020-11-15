إيران تعتزم تشريع قانون حذف 4 أصفار من العملة

شفق نيوز/ تبحث اللجنة البرلمانية الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي، يوم الأحد، مشروع قانون حذف 4 أصفار من العملة الوطنية الايرانية.

وقال عضو اللجنة البرلمانية الاقتصادية محسن عليزادة في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ انه تمت الموافقة بالفعل على مشروع قانون حذف 4 أصفار من العملة الوطنية من قبل مجلس الشورى الاسلامي، لكن مجلس صيانة الدستور اعترض على مشروع القانون وأعيد إلى مجلس الشورى.

واضاف انه تم تقديم مشروع القانون إلى اللجنة الاقتصادية للنظر فيه، ومن المقرر أخيرًا أن يتم النظر فيه في جلسة اليوم الأحد للجنة الاقتصادية البرلمانية.

يذكر أنه تمت الموافقة على مشروع قانون حذف 4 أصفار من العملة الوطنية الايرانية من قبل مجلس الشورى الاسلامي في 4 أيار الماضي، لكن مجلس صيانة الدستور اعترض عليه وأعيد الى مجلس الشورى.