إيران تطمئن العراق بشأن ملفي الكهرباء والمياه: سنزيد معدل تجهيز الغاز بالصيف

شفق نيوز/ قال السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي يوم الجمعة إن بلاده ستواصل إمداد العراق بالكهرباء، والغاز المشغل لمحطات الطاقة إضافة إلى العمل على التوصل إلى اتفاق مشترك حول ملف المياه بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل أقامته السفارة اليوم في بغداد بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين على الثورة الإيرانية وتأسيس الجمهورية الإسلامية وسط حضور لسياسيين عراقيين وبعثات دبلوماسية لبعض الدول.

وقال مسجدي خلال الكلمة التي ألقاها خلال الحفل الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "اليوم يتم تجهيز العراق بـ1200 ميغاواط من الكهرباء" من قبل إيران.

وفيما يتعلق بتصدير الغاز من ايران الى العراق ذكر السفير أنه "لم تتوقف عملية التصدير ولا ليوم واحد"، مردفا بالقول "في فصل الصيف عندما يرتفع الطلب على الغاز نحن نقوم بزيادة التجهيز".

وبشأن ملف المياه أشار السفير إلى أنه "سيتم التعاون بمجال المياه، وينبغي لوفدي البلدين أن يجلسوا، و يتفاهموا حول هذا الأمر".

وخاطب مسجدي الحضور قائلا "كونوا على ثقة ان الحكومة الايرانية ستبذل قصارى جهدها للتعاون مع الحكومة والشعب العراقي".

وأما عن التسهيلات المقدمة في مجال حركة المسافرين بين البلدين قال السفير الإيراني "اليوم يستطيع أي عراقي السفر إلى إيران جواً من دون استحصال تأشيرة للدخول".

وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وعده بإلغاء تأشيرة الدخول للمسافرين الإيرانيين خلال شهر شعبان"، مؤكدا على ضرورة تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين.