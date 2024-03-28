إيران.. تصدير 52 مليار م3 من الغاز إلى العراق بقيمة 15 مليار دولار

شفق نيوز/ أعلن نائب وزير شؤون النفط والغاز الإيراني مجيد جغني، يوم الخميس، تصدير نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 15 مليار دولار إلى العراق منذ تموز/ يوليو 2017 بموجب عقدي غاز مع العراق.

وقال جغني لوكالة مهر الإيرانية، وترجمته وكالة شفق نيوز، على هامش توقيع تمديد عقد تصدير الغاز الإيراني إلى العراق: "مع استكمال عقدي بغداد والبصرة، انطلقت جولات عدة من المفاوضات مع الجانب العراقي، وجرى الاتفاق على تمديد تصدير الغاز الإيراني إلى العراق وتم إنجاز ذلك والانتهاء منه أخيراً.

وأضاف: "منذ بداية العقد في بغداد (تموز / يوليو 2017) والبصرة (حزيران/ يونيو 2018)، قامت إيران بتصدير نحو 52 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 15 مليار دولار إلى العراق.

من جهته، قال وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، للوكالة الإيرانية: "بموجب هذا العقد سيستمر العراق في شراء الغاز من إيران لمدة 5 سنوات مقبلة"، مضيفا أن "محطات توليد الكهرباء العراقية بحاجة ماسة إلى الغاز الإيراني لإنتاج الكهرباء".

وأوضح فاضل، أن "تجربة السنوات الماضية أظهرت أن إيران شريك اقتصادي جيد للعراق وزودته باحتياجاته في أصعب الظروف".

وبحسب هذا التقرير، فإن عقد تصدير الغاز الإيراني إلى بغداد تم توقيعه خلال زيارة نائب وزير النفط لشؤون الغاز إلى بغداد وفي مقر وزارة الكهرباء العراقية وتم تمديده لمدة 5 سنوات".

ويحتاج العراق إلى 35 ألف ميغاواط من الكهرباء يومياً، والتي بسبب الظروف الحالية التي يمر بها هذا البلد لا ينتج سوى 20 ألف ميغاواط يومياً، ويتم إمداد ثلث هذه الكهرباء بالغاز المستورد من إيران.

ترجمة: وكالة شفق نيوز