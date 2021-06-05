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إيران تصدر محاصيل زراعية إلى العراق بقيمة 11 مليار دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-05T13:09:51+0000
إيران تصدر محاصيل زراعية إلى العراق بقيمة 11 مليار دولار

شفق نيوز / أعلنت منظمة تنمية التجارة الإيرانية، يوم السبت، تصدير محاصيل زراعية إلى العراق، بقيمة 11 مليار دولار، خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وقال المدير العام لمكتب شؤون البلدان العربية والإفريقية بالمنظمة فرزاد بيلتن، إن "المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية شكلت 30 بالمئة من قيمة صادرات السلع الايرانية المصدرة الى العراق، خلال الفترة منذ 2016 لغاية 2020".

وأوضح بيلتن، أن "المحاصيل الزراعية والغذائية الايرانية المصدرة الى العراق، شملت الفواكه والخضار والصناعات التحويلية والحلويات والشوكولاته والمنتجات الحيوانية والألبان والمكسرات والزهور ونباتات الزينة وغيرها".

وفي وقت سابق، أعلن مدير عام جمارك محافظة إيلام روح الله غلامي، تصدير سلع وبضائع بما مقداره 124 مليون دولار إلى العراق خلال الشهرين الأخيرين، وأن تلك البضائع تم تصديرها من معبر مهران الحدودي إلى العراق، بحمولة بلغت 280 ألف طن.

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