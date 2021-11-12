إيران تصدر أكثر من 50 الف طن من السلع إلى العراق

شفق نيوز/ أعلنت المديرة العامة لمنظمة المعايير والمواصفات القياسية بمحافظة إيلام (غرب ايران)، مهناز همتي يوم الجمعة عن تصدير أكثر من 53 ألف من السلع الى العراق عبر منفذ مهران الحدودي الدولي خلال الأشهر السبعة الماضية.

ونقلت وسائل اعلام إيرانية عن همتي قولها، ان السلع الرئيسية المصدرة تحت إشراف ورقابة منظمة المعايير والمواصفات القياسية خلال الفترة المذكورة، شملت أحجار البناء، وخام الحديد، وانواع البلاط، وحديد التسليح، ومواد كيمياوية، وقطع غيار السيارات.

وتقع مدينة مهران الحدودية على بعد 85 كلم جنوب غربي مدينة إيلام مركز المحافظة ، ونحو 230 كلم عن العاصمة العراقية بغداد.