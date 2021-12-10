إيران تصدر أكثر من 100 ألف طنٍ من البضائع لثلاث دول بينها العراق

شفق نيوز/ أعلنت دائرة جمارك "بارزكان" في إيران يوم الجمعة تصدير أكثر من 100 ألف طن من البضائع إلى ثلاث دول بينها العراق.

ويقع جمرك بازرکان في محافظة أذربيجان الغربية التي لها حدود مشتركة بطول 967 كيلومتر مع كل من تركيا والعراق ونخجوان خلال النصف الأول من العام الحالي.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية اليوم عن مدير عام دائرة جمارك بازركان، رامين ظهيري قوله، إنه "تم في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تصدير 106 آلاف، و551 طناً من البضائع عبر هذه الجمارك مسجلا بذلك زیادة قدرها 61 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن هذه البضائع تشمل البتروكيماويات، والخضروات، والحجر، والسيراميك، والأواني الزجاجية، والصلب، ومنتجات المنسوجات.

وأكمل ظهيري القول إنها بلغت قيمة البضائع المصدرة خلال هذه الفترة ملياراًـ 136 مليوناً 250 ألفاً، و 578 دولاراً.