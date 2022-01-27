سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيران تصدر أكثر من 100 الف طن من البضائع ذات المواصفات القياسية إلى العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-27T07:59:21+0000
إيران تصدر أكثر من 100 الف طن من البضائع ذات المواصفات القياسية إلى العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرة شركة ايلام للمواصفات القياسية مهناز همتي، يوم الخميس، أن 108 آلاف، و696 طنا من البضائع ذات المواصفات القياسية جرى تصديرها الى العراق عبر حدود مهران الدولية من آذار / مارس، وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر من العام 2021.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية "إرنا" عن همتي قولها، إن معظم البضائع المصدرة كانت بإشراف ورقابة الجودة من قبل المديرية العامة للمواصفات القياسية خلال الفترة المذكورة وتضمنت أحجار البناء وخام الحديد والبلاط وحديد التسليح والمواد الكيماوية وقطع غيار السيارات.

وتعتبر مدينة مهران الحدودية في محافظة إيلام ، التي تبعد حوالي 230 كم من بغداد، أقرب مدينة حدودية لإيران من عاصمة العراقية والمزارات الدينية لهذا البلد.

وتقع هذه المدينة على بعد 85 كم جنوب غرب إيلام غرب البلاد.

related

أكثر من مليار دولار صادرات إيران إلى العراق من معبر حدودي

Date: 2021-02-19 17:41:30
أكثر من مليار دولار صادرات إيران إلى العراق من معبر حدودي

إيران تهدف لمضاعفة صادراتها الى العراق لأكثر من 100 مليار دولار سنوياً

Date: 2021-01-06 04:56:10
إيران تهدف لمضاعفة صادراتها الى العراق لأكثر من 100 مليار دولار سنوياً

إيران تصدر أكثر من 100 ألف طنٍ من البضائع لثلاث دول بينها العراق

Date: 2021-12-10 08:49:29
إيران تصدر أكثر من 100 ألف طنٍ من البضائع لثلاث دول بينها العراق

بقيمة تخطت مليار دولار .. إيران تصدر بضائع للعراق عبر 1000 شاحنة يوميا

Date: 2020-12-18 10:17:55
بقيمة تخطت مليار دولار .. إيران تصدر بضائع للعراق عبر 1000 شاحنة يوميا

إيران تعلن تصدير بضائع بـ30 مليار دولار لـ5 دول بينها العراق

Date: 2020-10-20 10:32:15
إيران تعلن تصدير بضائع بـ30 مليار دولار لـ5 دول بينها العراق

إيران تصدر أكثر من 30 الف طن من السلع والبضائع الى العراق

Date: 2020-09-26 10:23:58
إيران تصدر أكثر من 30 الف طن من السلع والبضائع الى العراق

إيران تعلن مواصلة تدفق البضائع إلى العراق خلال أيام نوروز

Date: 2021-03-20 11:44:18
إيران تعلن مواصلة تدفق البضائع إلى العراق خلال أيام نوروز

إيران تصدر أكثر من 50 الف طن من السلع إلى العراق

Date: 2021-11-12 11:01:08
إيران تصدر أكثر من 50 الف طن من السلع إلى العراق