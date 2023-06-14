إيران تصدر قرابة 5000 سلعة سنويا إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن الملحق التجاري بالسفارة الايرانية في بغداد، عبد الأمير ربيهاوي، أن بلاده تصدر قرابة 5000 سلعة سنويا إلى العراق.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الناشطين الاقتصاديين بمحافظة زنجان (غرب ايران)، مساء امس الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية اليوم الأربعاء.

وقال ربيهاوي إن: شركات الخدمات الفنية والهندسية لديها فرصة جيدة جدًا للتواجد في السوق العراقية.

وأضاف أن الإحصائيات تشير إلى أن حوالي 4500 سلعة يتم تصديرها من إيران إلى العراق سنويًا ، والصادرات الإيرانية بلغت في العام الماضي 10 مليارات و 236 مليونا دولار، وهو أمر غير مسبوق.