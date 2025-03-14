إيران تصدر فئة نقدية جديدة بقيمة 200 ألف تومان

شفق نيوز/ أصدر البنك المركزي الإيراني، يوم الجمعة، سلسلة جديدة من العملات الورقية بقيمة 200 ألف تومان.

وبحسب البنك المركزي، فإن التصميم الجديد عبارة عن شیك يتضمن صورة لمسجد (روح الله الخميني) في أصفهان، بينما يظهر على الجهة الخلفية لوحة (تشوغان) للفنان محمود فرشجيان.

وتشهد إيران تصاعداً غير مسبوق في موجة الاحتجاجات الشعبية، مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية إلى مستويات قياسية، حيث بلغ سعر الدولار الأميركي 95,300 تومان، فيما تجاوز سعر السبيكة الذهبية 79 مليون تومان.

ويأتي هذا التراجع في قيمة العملة عقب تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، التي جدد فيها رفضه للمفاوضات مع الولايات المتحدة، ما أدى إلى تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق.