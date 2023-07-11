إيران تكشف سبب انخفاض صادراتها من الغاز إلى العراق

شفق نيوز/ عزا مدير شبكة التوزيع في شركة الغاز الوطنية الإيرانية محمد رضا جولائي، يوم الثلاثاء ، سبب تراجع معدل صادرات بلاده من الغاز الى العراق إلى حدوث عطل فني.

ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية عن جولائي، قوله إن "هناك عطلا في شبكة الغاز غرب البلاد تسبب بانخفاض الصادرات إلى العراق بحدود 5-10 ملايين متر مكعب يوميا في الأيام القليلة الماضية".

وأضاف أن "صادرات الغاز إلى العراق مستمرة وستسمر، ولكنه بسبب الحرارة الشديدة في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من البلاد تعطلت كفاءة المعدات في قطاعي الإنتاج والنقل مما أثر بشكل سلبي على نقل الغاز إلى شبكة الغاز في غرب البلاد".

وتابع جولائي بالقول، إن "متوسط صادرات الغاز اليومية إلى العراق كان 30 مليون متر مكعب الشهر الماضي وقد وصل هذا الرقم إلى 21 مليون متر مكعب خلال هذا الشهر".