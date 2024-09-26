إيران تصدر خدمات هندسية بقيمة 4 مليارات دولار إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن مدير عام مكتب غرب آسيا في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، عبد الأمير ربيهاوي، أن إيران صدرت خدمات فنية وهندسية بقيمة 4 مليارات دولار إلى العراق.

وذكر عبد الامير ربيهاوي، أن العراق بلد في مرحلة إعادة الإعمار لذلك تمت الموافقة على موازنة خاصة لثلاث سنوات بين البلدين.

وأشار إلى أن الصادرات الإيرانية في هذا المجال شملت بناء السدود والطرق والأنفاق والمصانع ومحطات الطاقة.

وأضاف أن العراق يملك مشاريع تنموية بقيمة 10 مليارات دولار، خُصص منها بين 4 و5 مليارات دولار لإيران.

كما أكد أن السوق العراقي يُعد من الأسواق التجارية الكبيرة، حيث تصدر إيران ما يقارب 10 مليارات دولار من الغاز والبضائع سنويًا إليه، مشيرًا إلى أن صادرات الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية في وضع جيد مقارنة بالدول الأخرى.