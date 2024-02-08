إيران تصدر بضائع بقيمة 642 مليون دولار إلى العراق

شفق نيوز/ أعلن مدير عام جمارك محافظة كرمنشاه الإيرانية، علي أصغر عباس زاده، يوم الخميس، نمو مرور البضائع من حدود سومار بنسبة 55%، مؤكدا تصدير بضائع بقيمة 642 مليون دولار من جمارك سومار الحدودية.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، عن عباس زاده إشارته إلى "إحصائيات صادرات البضائع من حدود سومار لمدة 10 أشهر، بالقول: "خلال هذه الفترة تم تصدير 642 مليون دولار من بضائع التصدير بوزن 1.409 ألف طن إلى العراق عبر جمارك سومار".

وأضاف: "بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي فقد ارتفعت كمية البضائع المصدرة بنسبة 55% من حيث القيمة و36% من حيث الوزن".