إيران تستأنف تصدير البطاطا إلى العراق

شفق نيوز/ اعلن كيوان كاشفي عضو هيئة رئاسة غرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة الايرانية يوم السبت إستئناف بلاده عملية تصدير محصول البطاطا الى العراق.

وقال كاشفي في تصريح صحفي اليوم، انه ضمن اطار التوافق مع القنصلية الايرانية في محافظة السليمانية سيتم تصدير البطاطا الى العراق اعتباراً من تاريخ 16 – 11 – 2020.

واضاف ان ايران حددت نسبة تصدير البطاطا لتفادي حدوث ازمة في اسواق البلاد المحلية كما حصل مع محصول الطماطم.

ووفقاً لكاشفي فإن العراق اكد على ضرورة اخضاع عملية تصدير المادة الغذائية للتعلميات الصحية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا إضافة الى الالتزام بنسب التصدير التي اتفق عليها الجانبان.

وارتفعت اسعار البطاطا في الاسواق المحلية العراقية الى 1000 دينار – قرابة الدولار الامريكي – لنفاد هذا المحصول من الحقول والمزارع في البلاد مع قرب انتهاء فصل الخريف وحلول فصل الشتاء.