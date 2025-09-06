إيران تستعرض في بغداد خبرة مئة عام في إنتاج النفط

شفق نيوز- بغداد

أكد وكيل وزارة الطاقة الإيراني حسين زاده، خلال جلسة منتدى بغداد للطاقة التي انطلقت اليوم السبت، التزام بلاده بمستوى انتاج وتصدير النفط وفق مستويات منظمة اوبك.

وأشار زاده، في كلمة له خلال المنتدى، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إلى التزام إيران بمستوى الإنتاج والتصدير، مبيناً أن بلاده تسعى بحلول نهاية عام 2025 إلى أن يكون إنتاجها متوافقاً مع مستويات منظمة أوبك، وأن تلتزم الدول الأعضاء بمعايير الإنتاج المحددة.

وأوضح أن الحكومة الإيرانية تمتلك خبرة تزيد عن 100 عام في إنتاج النفط، مشدداً على قدرة إيران الكاملة في الإنتاج والتكرير، واستكشاف الصناعات النفطية والغازية بالتعاون مع منظمة أوبك.

وأضاف زاده أن العالم يتحرك بسرعة نحو الطاقة المتجددة، وأن إيران تقع في واحدة من أفضل المناطق لاستغلال الطاقة الشمسية، وقد نفذت عدداً من المشاريع الجيدة لتقليل الانبعاث الحراري.

وانطلقت اليوم السبت في العاصمة العراقية بغداد أعمال "منتدى بغداد الدوليِّ للطاقة"، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.