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إيران تزيح العراق في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-15T07:46:41+0000
إيران تزيح العراق في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، ان العراقيين تراجعوا الى المركز الثاني للشهر الثاني تواليا في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر شباط.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "تركيا باعت في شهر شباط الماضي ألفين و946 منزلا للاجانب بنسبة انخفاض بلغت 26%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق".

وبينت ان "اسطنبول جاءت بالمركز الأول في الاكثر مبيعا للمنازل للأجانب التي حققت 525 الف عملية بيع في شباط 2021. وجاءت أنطاليا ثانيا مع 533 عملية بيع منزل، وأنقرة ثالثا 211 بيع منزل، ومرسين رابعا مع 138 بيع منزل، وسامسون مع 64 منزلا".

واضافت ان "الايرانيين تصدروا باقي الدول الاجنبية في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شباط وبعدد 477 منازل".

وتابعت أن "العراق جاء بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 432 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 259 منزلا، وأفغانستان رابعا بعدد 230 منزلا، وكاخستان خامسا وبعدد 119 منزلا".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، الا انه تراجع للمركز الثاني بعد ايران خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي 2021، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.

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