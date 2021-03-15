إيران تزيح العراق في قائمة الدول الأكثر شراء للمنازل في تركيا

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، ان العراقيين تراجعوا الى المركز الثاني للشهر الثاني تواليا في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شهر شباط.
وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "تركيا باعت في شهر شباط الماضي ألفين و946 منزلا للاجانب بنسبة انخفاض بلغت 26%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق".
وبينت ان "اسطنبول جاءت بالمركز الأول في الاكثر مبيعا للمنازل للأجانب التي حققت 525 الف عملية بيع في شباط 2021. وجاءت أنطاليا ثانيا مع 533 عملية بيع منزل، وأنقرة ثالثا 211 بيع منزل، ومرسين رابعا مع 138 بيع منزل، وسامسون مع 64 منزلا".
واضافت ان "الايرانيين تصدروا باقي الدول الاجنبية في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شباط وبعدد 477 منازل".
وتابعت أن "العراق جاء بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 432 منزلاً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد بـ 259 منزلا، وأفغانستان رابعا بعدد 230 منزلا، وكاخستان خامسا وبعدد 119 منزلا".
ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، الا انه تراجع للمركز الثاني بعد ايران خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي 2021، في حين أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في 13 تشرين الثاني 2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي يتواجدون الآن على أراضي بلاده.