إيران تدشن سداً عملاقاً على الحدود مع العراق هو الخامس من نوعه

شفق نيوز/ دشّن الرئيس الإيراني حسن روحاني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عددا من المشاريع المائية على الحدود مع العراق.

ففي محافظة إيلام الحدودية، تم تدشين سد "کنجان"، ومشروع للري والبزل، كما تم تدشين مشروع للري والبزل في محافظة كرمانشاه الحدودية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه في هذه الفترة بلغت مساحة الري والبزل في البلاد 340 ألف هكتار غالبيتها في المحافظات الحدودية.

وقال محمد الحاج رسولي، أمين عام إدارة المصادر المائية، إن عدد السدود التي افتتحت في محافظة إيلام في السنوات الثماني الماضية كان 4 سدود، ومع تشغيل "سد کنجان" يكون المشروع الخامس.

ويبلغ ارتفاع السد 86 مترًا، بحجم خزان 85 مليون متر مكعب.

وسد کنجان يقع على مرتفعات "كبير كو"، ويعتمد على مياه الأنهار المارة في الأراضي الإيرانية وصولاً إلى الأراضي العراقية ليشكل أحد روافد نهر دجلة.

وتمثل الموارد المائية القادمة من إيران 35% من إجمالي الإيرادات السنوية في العراق، وقبل العقدين الأخيرين كانت تلك الموارد تجري برمتها إلى العراق دون عوائق، لكن إنشاء سدود ومنشآت كبيرة على صدور تلك الأنهار غيّر من وضعها الطبيعي.

ويوجد 42 نهراً مشتركاً بين العراق وإيران، بينها فروع وروافد مائية تتعرض للجفاف منها: الزاب الصغير، نهر سيروان، ألون، هواسان و قورتور.