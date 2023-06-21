إيران تخسر سوق البنزين في العراق وأفغانستان

شفق نيوز/ صرح رئيس نقابة مصدري المنتجات النفطية الإيراني حميد حسيني، بأن أفغانستان قلصت مشترياتها من البنزين الإيراني ورفعته من روسيا وأوزبكستان.

ونقلت صحيفة "إنتخاب" (Entekhab) الإيرانية عن المسؤول الإيراني قوله: "لم تعد طالبان ترغب بشراء البنزين الإيراني".

وأوضح قائلا إن "العراق وأفغانستان يؤمنان احتياجاتهما من البنزين من أوزبكستان وروسيا بمعايير فنية أعلى".

وأضاف أن "زيادة جودة منتجات التصدير من الدول الأخرى أدت إلى تقلص سوق التصدير الإيراني ، بينما كانت إيران تمتلك 70 إلى 90 في المائة من سوق تصدير المنتجات النفطية للبلدين".

وفي وقت سابق، ذكرت مؤسسة "عراق المستقبل" المعنية بالشؤون الاقتصادية، أن العراق اشترى أكثر من 1.1 مليون طن بنزين خلال الفترة من 1-1-2022 لغاية 31-3-2022 بارتفاع بلغت نسبته 34% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: RT - وسائل اعلام ايرانية