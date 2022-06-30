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إيران تحذر من الإخلال بأمن الطاقة: العالم بحاجة إلى نفطنا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-30T19:00:52+0000
إيران تحذر من الإخلال بأمن الطاقة: العالم بحاجة إلى نفطنا

شفق نيوز / حذر وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، يوم الخميس، من التقلبات الحاصلة للنفط والإخلال بأمن الطاقة حول العالم، معتبراً أن ذلك يشكل رهاناً خاسراً بالنسبة لجيمع اللاعبين، وأن الأسواق العالمية بحاجة إلى "زيادة ضخ النفط الإيراني".

جاء ذلك، في تصريح لوزير النفط الإيراني، أدلى به بعد ختام الاجتماع الثلاثين الوزاري لمنظمة الدول الموردة للخام وحلفائها (أوبك بلس).

وكانت "أوبك+" قد قررت في وقت سابق من اليوم، زيادة إنتاج النفط في شهر آب/أغسطس المقبل، بمقدار 648 ألف برميل يومياً، وذلك لجعل سوق النفط العالمية "متوازنة".

وذكر أوجي، أن "التقلبات الأخيرة التي طالت الاقتصاد العالمي، تدل على ارتفاع معدل التضخم، وبالتالي زيادة أسعار الوقود بشكل ملحوظ في العديد من الدول".

وأضاف: "لقد أكدت مراراً خلال الأشهر الأخيرة، أن الظروف الراهنة داخل الأسواق العالمية للنفط، تقتضي عودة الخام الإيراني، لسدّ جزء من احتياجات الزبائن وإعادة التوازن والهدوء إلى هذه الأسواق".

وأكد أوجي، استعداد بلاده "باعتبارها أكبر احتياطي للنفط والغاز على مستوى العالم"، أن ترفع في أقرب وقت ممكن سقف انتاجها للخام وصولاً إلى ما كان عليه قبل الحظر".

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