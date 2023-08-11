إيران تتوقع أن يصل حجم صادراتها إلى العراق 12 مليار دولار

شفق نيوز/ توقعت غرفة التجارة الإيرانية العراقية، يوم الجمعة، أن تصل حجم صادراتها إلى العراق إلى 12 مليار دولار خلال العام 2023.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية العراقية، حميد حسيني، إنه انه نظرا للظروف المتوفرة، من المتوقع أن تسجل صادرات إيران إلى العراق رقماً قياسياً قدره 12 مليار دولار خلال هذا العام، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.

ونوه إلى أنه "على الرغم من انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 7.97٪ في الأشهر الأربعة من هذا العام مقارنة بالعام السابق، إلا أن حجم صادراتنا إلى العراق زادت".

كما تابع عضو مجلس إدارة الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة بالقول: "بلغت صادراتنا إلى العراق خلال العالم الماضي إلى مليارين، و 398 مليون دولار ، وزاد هذا الرقم خلال هذا العام ليصل إلى مليارين، و 927 مليون دولار."

وأشار حسيني إلى أنه، "بالنظر إلى أن الحكومة العراقية أقرت وأعلنت ميزانيتها وأن العديد من المشاريع بدأت في العراق، من المتوقع ان تزداد صادرات ايران إلى العراق قريبا".

وذكر ايضا "أيضا بالنظر إلى الظروف المتوفرة وزيادة صادراتنا إلى العراق ، من المتوقع أن يكون لدينا تصدير قياسي قدره 12 مليار دولار إلى العراق هذا العام".