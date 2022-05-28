سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيران تتوقع زيادة في حجم استيرادها للسلع الأساسية من العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-28T14:01:54+0000
إيران تتوقع زيادة في حجم استيرادها للسلع الأساسية من العراق

شفق نيوز/ توقع رئيس غرفة التجارة الايرانية - العراقية المشتركة يحيى آل اسحاق، يوم السبت، ان يصل استيراد إيران من السلع الأساسية من العراق الى 1.5 ملیار دولار بعدما كانت هذه النسبة حوالي 400 مليون دولار.

وأشار آل اسحاق إلى تحسن وضع التبادل التجاري بين إيران والعراق بعد ازالة العقبات مثل فايروس كورونا قياسا للماضي، وفقا لوكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن المسؤول الإيراني قوله، لقد توصلنا الى اتفاقيات جيدة في مجال الكهرباء والطاقة، كما تمت اتفاقيات بخصوص الديون المترتبة على العراق حيث نفذ المقاولون في الشركات العراقية التزاماتهم في هذا الخصوص.

وأضاف "لقد كانت قيمة الصادرات الايرانية الى العراق في العام الماضي 9 مليارات دولار الا انه ومنذ بداية العام الجاري طرأ تحسن جيد في هذه الصادرات الا انه يجب انتظار ارقام الجمارك التي ستنتشر في المستقبل".

كما نوه آل أسحاق الى العلاقات الطيبة التي اقامها السفير الايراني الجديد في العراق مع المسؤولين العراقيين، معربا عن تفاؤله بأن يؤدي ذلك الى اقامة علاقات سياسية واقتصادية افضل مع العراق.

related

العراق يتصدر قائمة أكثر من 80 دولة مستوردة من محافظة إيرانية

Date: 2020-09-30 09:53:48
العراق يتصدر قائمة أكثر من 80 دولة مستوردة من محافظة إيرانية

العراق اكبر مستورد من ايران خلال الأشهر الخمسة الماضية

Date: 2020-09-12 09:26:19
العراق اكبر مستورد من ايران خلال الأشهر الخمسة الماضية

العراق يحتل المرتبة الثالثة في إستيراد السلع غير النفطية الإيرانية

Date: 2022-04-07 07:29:13
العراق يحتل المرتبة الثالثة في إستيراد السلع غير النفطية الإيرانية

العراق أولاً ويتفوق على الصين في إستيراد السلع من إيران

Date: 2020-11-01 08:26:39
العراق أولاً ويتفوق على الصين في إستيراد السلع من إيران

العراق في المرتبة الثانية بأكثر الدول إستيراداً للسلع الإيرانية

Date: 2021-08-25 06:16:37
العراق في المرتبة الثانية بأكثر الدول إستيراداً للسلع الإيرانية

رقم قياسي .. العراق استورد سلعاً بنحو 5 مليارات دولار من ايران في 7 أشهر

Date: 2020-11-07 11:54:19
رقم قياسي .. العراق استورد سلعاً بنحو 5 مليارات دولار من ايران في 7 أشهر

العراق يتصدر لائحة البلدان المستوردة للأجهزة المنزلية الإيرانية

Date: 2021-07-16 10:25:56
العراق يتصدر لائحة البلدان المستوردة للأجهزة المنزلية الإيرانية

بمقدمتها العراق .. إيران تصدر قرابة 5000 طن من الألبسة لـ29 بلدا

Date: 2020-09-22 11:41:23
بمقدمتها العراق .. إيران تصدر قرابة 5000 طن من الألبسة لـ29 بلدا