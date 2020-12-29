إيران تتعهد باستئناف ضخ الغاز بشكل "عاجل"

شفق نيوز/ تعهدت الحكومة الإيرانية يوم الثلاثاء باستئناف ضخ إمدادات الغاز التي تستخدم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مكتبه، وزير الطاقة الإيراني رضا اردکانیان والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيد التعاون المشترك بين البلدين.

وأفاد البيان بأن "رئيس الوفد الإيراني نقل تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية السيد حسن روحاني، إلى رئيس مجلس الوزراء وتمنياته بالمضي قدما نحو تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن دعم خطواته الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت، وضبط الجماعات الخارجة عن القانون، وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد بقوة القانون".

كما نقل اردكاني "تعهدات الحكومة الايرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية".

وكان المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى قد قال أمس الاثنين إن خفض إيران لإمدادات الغاز تسبب بفقدان العراق 7 آلاف ميجاوات من الكهرباء، مما أثر بشكل كبير على ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين.

وأشار إلى أن إيران خفضت واردات الغاز بسبب الديون المتراكمة على العراق، والبالغة 2.6 مليار دولار عن شراء الغاز.

ووفق موسى فإن الجانب الإيراني أبلغ العراق بأنه سيقلل تجهيز وقود الغاز من 5 ملايين متر مكعب إلى 3 ملايين متر مكعب (في اليوم)، لعدم تسديد الديون المترتبة على شراء الغاز.