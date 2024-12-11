إيران تتسلم رئاسة مؤتمر "أوبك" والعراق نائباً لها للعام 2025

شفق نيوز/ انتخبت الدول المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الأربعاء، وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، رئيساً مؤقتاً لمؤتمر المنظمة خلال العام 2025، ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني نائباً للرئيس.

وقال الوزير الإيراني باك نجاد للصحفيين عن المؤتمر الـ189 لمنظمة "أوبك" الذي عقد عبر الفيديو اليوم "لقد تم في هذا الاجتماع طرح قضايا مختلفة أهمها، تسلم إيران رئاسة الدورة المقبلة لمنظمة أوبك عام 2025"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأضاف "كما تم في هذا الاجتماع تعيين وزير النفط العراقي نائباً لرئيس منظمة أوبك".

وأعرب الوزير الإيراني عن شكره لرئيس المؤتمر ووزراء الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" على ثقتهم واختيار وزير النفط الإيراني رئيساً لمؤتمر "أوبك" عام 2025.

وقال باك نجاد "بصفتي رئيساً لمؤتمر أوبك خلال العام 2025، فإنني سألزم على نفسي، تسخير كل قدراتي وبذل قصارى جهدي لتعزيز روح التعاون والتماسك والتضامن والتقدم في هذه المنظمة".

ويوم أمس الثلاثاء، جددت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، تفويض أمينها العام هيثم الغيص لمدة ثلاث سنوات أخرى، وذلك خلال اجتماع افتراضي انعقد يوم أمس.

وتولى الغيص منصبه في أوائل آب/ أغسطس 2022 ليحلّ محلّ محمد باركيندو من نيجيريا، وقررت "أوبك" عقد اجتماعها العادي المقبل في 28 آيار/ مايو 2025.