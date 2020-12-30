سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيران تتحصل على مبلغ "لافت" من ديون العراق وتستعين به لشراء لقاح كورونا

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-30T09:14:45+0000
إيران تتحصل على مبلغ "لافت" من ديون العراق وتستعين به لشراء لقاح كورونا

شفق نيوز/ أعلن وزير الطاقة الايراني رضا ادركانيان، يوم الاربعاء، أن وزارة الكهرباء العراقية تمكنوا من تسديد مبلغ لافت من مستحقات شركة " توانير" الايرانية لتوليد وتوزيع الكهرباء، كما أشارت إلى أنه سيتم دفع تكاليف شراء لقاح فيروس كورونا من أوروبا عبر أرصدة ايران في العراق.

وقال أردكانيان غداة زيارة رسمية أجراها لبغداد، بحسب موقع وزارة الطاقة الإيرانية، إن "تم التوصل لاتفقات جيدة مع المسؤولين العراقيين حول الارصدة الايرانية في هذا البلد بهدف تغطية تكاليف شراء لقاح فيروس كورونا".

وأشار إلى أن "ايران تمتلك أرصدة مالية جيدة في الخاج منها العراق وأن وزارة الصحة الايرانية بصدد شراء اللقاح من شركة اوروبية".

من جهة ثانية بيّن أردكانيان أنه "لحسن الحظ تمكنت وزارة الكهرباء العراقية والمسؤولين الحكوميين من تسديد مبلغ لافت من مستحقات  شركة " توانير" الايرانية لتوليد وتوزيع الكهرباء وأيضا الشركة الوطنية الايرانية للغاز".

وأضاف الوزير أنه "بعد ايجاد ترتيبات مالية جيدة بعد التفاوض مع المسؤولين العراقيين من المؤمل تسريع وتيرة الافادة من أرصدة ايران في هذا البلد بهدف شراء السلع الاساسية وغيرها بالمستقبل القريب".

وأردف "قد تم التوصل لتوافقات جيدة بهذا الخصوص، ويتم التحضير لابرام اتفاق بشان تسريع وتيرة سحب من الارصدة المالية في العراق لشراء السلع والخدمات".

related

ايران تبحث شراء سلع من العراق نظير 5 مليار دولار عوائد تصدير الطاقة

Date: 2019-07-16 08:46:26
ايران تبحث شراء سلع من العراق نظير 5 مليار دولار عوائد تصدير الطاقة

أمريكا تعتزم تمديد إعفاء العراق من العقوبات على استيراد الغاز والكهرباء الإيرانيين

Date: 2020-02-07 08:19:42
أمريكا تعتزم تمديد إعفاء العراق من العقوبات على استيراد الغاز والكهرباء الإيرانيين

العراق يبرم عقودا مع اربع شركات لشراء معدات مكافحة كورونا

Date: 2020-03-30 14:53:27
العراق يبرم عقودا مع اربع شركات لشراء معدات مكافحة كورونا

العراق يحقق أكثر من 6 مليارات دولار ايرادات مالية من بيع النفط في شهر

Date: 2019-08-26 11:46:26
العراق يحقق أكثر من 6 مليارات دولار ايرادات مالية من بيع النفط في شهر

إيران تعلن تصدير سلع للعراق بقيمة 2.5 مليار دولار في 100 يوم

Date: 2019-07-06 18:12:52
إيران تعلن تصدير سلع للعراق بقيمة 2.5 مليار دولار في 100 يوم

هيأتها توضح اسباب الاستقطاعات من الرواتب التقاعدية

Date: 2020-09-05 13:37:57
هيأتها توضح اسباب الاستقطاعات من الرواتب التقاعدية

تجار سيارات يحذرون من خطر يدمر اقتصاد العراق بإعادة استيراد "الوارد"

Date: 2020-07-14 14:55:09
تجار سيارات يحذرون من خطر يدمر اقتصاد العراق بإعادة استيراد "الوارد"

تصدير النفط العراقي الى الاردن يواجه عراقيل

Date: 2019-09-04 09:30:54
تصدير النفط العراقي الى الاردن يواجه عراقيل