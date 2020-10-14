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إيران تتحرك لإستعادة خمسة مليارات دولار في بنوك العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-14T11:02:16+0000
إيران تتحرك لإستعادة خمسة مليارات دولار في بنوك العراق

شفق نيوز/ قال محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي يوم الاربعاء ان بلاده تواصل المفاوضات مع دول لإستعادة امواله المجمدة من بينها خمسة مليارات دولار امريكي في بنوك العراق.

وقال همتي في تصريح للصحفيين اليوم إن عشرات المليارات من أموال العائدات الايرانية مجمدة في البنوك الأجنبية ، وحتى الدول التي لها علاقات جيدة مع إيران لاتستطيع التصرف بهذه الاموال بسبب الضغوط والتهديدات الامريكية.

واضاف الايراني ان "الضغوط على ايران اصبحت أكثر شدة في الايام الاخيرة للرئيس الامريكي الحالي ، وبالتالي علينا الصمود والمقاومة أمام هذه الضغوط والعمل على رفع تداعياتها داخل البلاد".

واشار الى ان طهران تواصل المفاوضات مع الدول التي تضم ارصدة ايرانية مجمدة في بنوكها ، مبينا ان زيارته الاخيرة للعراق كانت في هذا الاطار وان النتائج كانت ايجابية على أمل استعادة خمسة مليارات دولار من الأموال الايرانية في العراق.

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