إيران تتحرك للإسراع بفتح سوق حدودية مع العراق لتصدير سلع وبضائع بينها السيارات

شفق نيوز/ صرّح محافظ ايلام غرب ايران حسن بهرام نيا، بالاسراع في الاجراءات التمهيدية لاعادة فتح السوق الحدودية في منفذ هلالة الشمالي المحاذي لمحافظة ديالى العراقية، مبينا أنه في القريب العاجل سيبدأ الجانب الإيراني بتصدير السلع والبضائع من تلك السوق بناء على اتفاق بين المحافظتين.

وتحدث بهرام نيا في تصريح صحفي تناقلتها وسائل اعلام ايرانية رسمية اليوم الاحد، بشان مشاوراته مع محافظة ديالى حول اعادة فتح السوق الحدودية في هلالة الشمالي وتنمية التعاون بين الجانبين، وقال إن زيارته الى محافظة ديالى جاءت من اجل تنفيذ اتفاقية التعاون بين محافظتي ايلام وديالى.

وأردف بالقول إنه خلال اللقاء مع محافظ ديالى تم التاكيد على تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين المحافظتين واعلنا بان محافظة ايلام تمتلك طاقة صادرات الالبان والفواكه والمواد البلاستيكية والاحجار والفلزات والاسمنت حيث تم تمت الموافقة على قسم منها من قبل محافظ ديالى.

وزاد محافظ ايلام قائلا: ان جميع حاجات قطاعات الزراعة والعمران والنسيج ومكائن شق الطرق المدرجة في قائمة الحظر قد طرحت ايضا في هذا اللقاء وحظيت بالموافقة على تصديرها الى محافظة ايلام.

ومضى بانه في حالة اعادة فتح السوق الحدودية في هلالة الشمالي سيجري قسم من الصادرات بصورة صادرات الشنطة او السيارات.

يذكر ان محافظ ايلام حسن بهرام نيا وصل الى محافظة ديالى العراقية صباح الجمعة برفقة عدد من مسؤولي المحافظة تلبية لدعوة من محافظ ديالى مثنى علي مهدي.