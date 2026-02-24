إيران تتحرك لتمديد ربط سككها بالعراق وتحويلها إلى ممر دولي

شفق نيوز- طهران

أكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه، يوم الثلاثاء، سعي بلاده إلى توقيع مذكرة تفاهم مع العراق لتمديد مشروع سكة حديد كرمانشاه – إسلام آباد غرب، بهدف تحويله إلى ممر دولي يربط بين الشرق والغرب.

وقال قائم بناه، خلال زيارته إلى محافظة كرمانشاه، إن المشروع يُعد من المشاريع البنيوية المهمة، مشدداً على أن اكتماله يتطلب تمديد الخط حتى معبر خسروي، على أن يستكمل الجانب العراقي المسار حتى النقطة الحدودية ذاتها.

وأضاف أن الخطة تتضمن تنفيذ الجزء المقابل داخل العراق من بغداد إلى خانقين، ومن خانقين إلى معبر خسروي، بإشراف الجانب العراقي، ليصبح الطريق ممراً دولياً استراتيجياً.

وأشار إلى أن المشروع، في حال تنفيذه بالتعاون بين البلدين، سيشكّل ممراً لنقل البضائع من شمال غرب إيران وتركمنستان باتجاه العراق، بما يعزز حركة التجارة الإقليمية.

وفي ما يتعلق بالتمويل، كشف قائم بناه عن إقرار 36.6 مليون دولار للمشروع، خُصص منها 7.3 مليون دولار للعام الحالي، مبيناً أن ما صُرف فعلياً تجاوز هذا المبلغ، مع متابعة مستمرة لمستوى التقدم مقابل الاعتمادات المخصصة.