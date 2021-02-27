سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إيران تتحدث عن بناء سدود للعراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-27T11:18:45+0000
إيران تتحدث عن بناء سدود للعراق

شفق نيوز/ أكدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين العراق وإيران، يوم السبت، أن تعدد المجالات المشتركة بين البلدين أسهم في نمو سريع للعلاقات الاقتصادية.

وقال أمين اللجنة المشتركة محمد ولي علاء الدين، في تصريح أوردته وكالة إرنا الإيرانية، أن هناك الكثير من المشتركات بين العراق وايران في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، مما أسهم في تحقيق نمو سريع في العلاقات بين البلدين.

واشار الى ان المفاوضات الجارية بين بغداد وطهران وانعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين يومي 10 و11 شباط الجاري، وعلى الرغم من معاناة ايران من الحظر الاميركي، إلا أن الجانبين اتخذا خطوات كبيرة في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية في مجالات مختلفة منها الاعمار وتصدير المنتجات غير النفطية.

وبين علاء الدين ان الصادرات الايرانية الى العراق شملت جميع المجالات منها الزراعية وبناء السدود ومعدات الكهرباء والماء وكذلك المجال السياحي، معرباً عن أمله بالاستمرار وبقوة بتصدير المنتجات الايرانية الى جميع دول الجوار وخاصة العراق.

related

ايران تعلن تبني استراتيجية جديدة لزيادة توريد الكهرباء للعراق

Date: 2019-07-22 10:37:57
ايران تعلن تبني استراتيجية جديدة لزيادة توريد الكهرباء للعراق

إيران تقول انها حققت تقدما في انشاء مدن صناعية مشتركة مع العراق

Date: 2019-08-24 22:03:13
إيران تقول انها حققت تقدما في انشاء مدن صناعية مشتركة مع العراق

إيران تتفق مع العراق على استيراد السلع الاساسية بما فيها الدواء

Date: 2020-06-17 19:15:10
إيران تتفق مع العراق على استيراد السلع الاساسية بما فيها الدواء

إيران تخشى من استحواذ العراق على حقل نفطي مشترك عبر امريكيين واوربيين

Date: 2019-07-08 07:32:54
إيران تخشى من استحواذ العراق على حقل نفطي مشترك عبر امريكيين واوربيين

إيران تعلن تصدير بضائع بـ30 مليار دولار لـ5 دول بينها العراق

Date: 2020-10-20 10:32:15
إيران تعلن تصدير بضائع بـ30 مليار دولار لـ5 دول بينها العراق

إيران تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع اقليم كوردستان والعراق لـ20 مليار دولار

Date: 2019-07-29 12:37:14
إيران تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع اقليم كوردستان والعراق لـ20 مليار دولار

إيران تنفي مطالبتها العراق بإعادة فتح المطارات

Date: 2020-04-30 07:25:49
إيران تنفي مطالبتها العراق بإعادة فتح المطارات

مخازن حكومية عراقية ترفض تسلم كميات كبيرة من مواد كهربائية قادمة من إيران

Date: 2020-08-25 14:48:21
مخازن حكومية عراقية ترفض تسلم كميات كبيرة من مواد كهربائية قادمة من إيران