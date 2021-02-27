إيران تتحدث عن بناء سدود للعراق

شفق نيوز/ أكدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين العراق وإيران، يوم السبت، أن تعدد المجالات المشتركة بين البلدين أسهم في نمو سريع للعلاقات الاقتصادية.

وقال أمين اللجنة المشتركة محمد ولي علاء الدين، في تصريح أوردته وكالة إرنا الإيرانية، أن هناك الكثير من المشتركات بين العراق وايران في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية، مما أسهم في تحقيق نمو سريع في العلاقات بين البلدين.

واشار الى ان المفاوضات الجارية بين بغداد وطهران وانعقاد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين يومي 10 و11 شباط الجاري، وعلى الرغم من معاناة ايران من الحظر الاميركي، إلا أن الجانبين اتخذا خطوات كبيرة في مجال تنمية العلاقات الاقتصادية في مجالات مختلفة منها الاعمار وتصدير المنتجات غير النفطية.

وبين علاء الدين ان الصادرات الايرانية الى العراق شملت جميع المجالات منها الزراعية وبناء السدود ومعدات الكهرباء والماء وكذلك المجال السياحي، معرباً عن أمله بالاستمرار وبقوة بتصدير المنتجات الايرانية الى جميع دول الجوار وخاصة العراق.