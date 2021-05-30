إيران تبرم ثلاثة اتفاقات لدراسة موقع نفطي عملاق مع العراق

شفق نيوز / أعلنت شركة النفط الوطنية الإيرانية، يوم الأحد، عزمها توقيع ثلاثة اتفاقات مع شركات محلية، لدراسة حقل ازاديجان النفطي الضخم الذي تتشارك به مع العراق.

جاء ذلك في بيان للشركة الايرانية نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، وترجمته وكالة شفق نيوز.

وأشار البيان، إلى أن "الاتفاقات الأولية المقرر توقيعها غدا الاثنين، إذا أدت إلى عقود نهاية، فإنها ستزيد قدرة الانتاج النفطي في حقل ازاديجان العملاق"، من دون ان يحدد البيان أية أرقام.

ولفتت الوكالة الأمريكية، إلى أن "شركة فارس لتطوير النفط والغاز" ستدرس الجزء الشمالي من الحقل، اما شركتي "بيتروباس" و"بيترو إيران" فإنهن ستدرسن الجزء الأوسط من الحقل، بينما شركتي "باسارغاد" و"دانا اينرجي"، ستدرسان سوية الجزء الجنوبي من ازاديجان.

وازاديجان مقسوم الى شطرين شمالي وجنوبي، وهو الحقل النفطي الأكبر الذي تتشاركه إيران مع دولة مجاورة(العراق)، ويعتقد أنه يضم 32 مليار برميل من النفط.