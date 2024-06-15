إيران تبدأ إنتاج النفط من حقل مشترك مع العراق

شفق نيوز/ أعلنت إيران عن بدء مشروع زيادة إنتاج النفط من حقل "يادأوران" المشترك مع العراق، بهدف إنتاج 42 ألف برميل من النفط يوميًا باستثمار قدره 350 مليون دولار.

ويأتي هذا المشروع بعد إغلاق الحقل عمليًا منذ عام 2016.

وانطلقت أمس الجمعة الأعمال التنفيذية لحفر 24 بئراً في حقل "يادأوران".

وتم توقيع العقود المتعلقة بحفر هذه الآبار في المعرض الدولي للصناعة النفطية، حيث تم تقسيم العمل إلى ثلاثة عقود بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 350 مليون دولار.

ومن المقرر أن يتم حفر هذه الآبار في طبقات فهليان وسروك، بواقع 12 بئراً لكل طبقة، خلال 24 شهرًا.

ويهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على الإنتاج اليومي للحقل وزيادته بمقدار 42 ألف برميل.

وأكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن الوزارة لن تنتظر الشركات الأجنبية التي نفذت المرحلة الأولى من تطوير حقل يادأوران، بل ستبدأ تنفيذ المرحلة الثانية باستخدام الموارد المحلية بدءًا من الأسبوع المقبل.

ويعد حقل يادأوران النفطي أحد أكبر الحقول النفطية المشتركة لإيران مع الدول المجاورة، ويقع على بعد 70 كم جنوب غرب الأهواز وشمال خرمشهر، في المنطقة الجغرافية كوشاك والحسينية.