إيران تبدأ محادثات لبيع النفط لشركات يابانية

شفق نيوز- متابعة

كشفت مصادر إيرانية وغربية، يوم الجمعة، أن طهران شرعت بمحادثات لتصدير نفطها إلى شركات يابانية، فيما يسعى مشترون محتملون للحصول على إعفاءات أطول من ​العقوبات الأميركية وتطمينات بشأن مرور آمن لشحنات الخام عبر مضيق هرمز.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر إيرانية وغربية أن المحادثات بدأت بالفعل لبيع النفط الخام الإيراني لليابان.

وكانت الولايات المتحدة قد ⁠سمحت بمبيعات النفط الإيراني في ​حزيران/ يونيو الماضي، في إعفاء من عقوبات استمرت ​لعقود، في إطار سعيها للتوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران مقابل التزامات تتعلق بالتفتيش النووي ​وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وكانت الصين ​هي المشتري الرئيسي للنفط الإيراني في السنوات القليلة ‌الماضية ⁠بعد أن أوقف عملاء في كوريا الجنوبية واليابان والهند وأوروبا مشترياتهم مع تشديد العقوبات عقب انسحاب الرئيس الأميركي ​دونالد ترمب ​من ⁠الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018.

ويسمح الإعفاء الحالي من العقوبات ​الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية ​ببيع ⁠النفط الخام والمنتجات البتروكيمياوية والنفطية إيرانية المنشأ حتى 21 آب/ أغسطس المقبل.

ولم ترد ⁠وزارة ​الخارجية اليابانية ولا وزارة ​الخزانة الأميركية بعد على طلبات التعليق.