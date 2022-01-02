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إيران تبدأ أولى الخطوات بمشروع الرابط السككي مع العراق وتهدف لمده للبحر الأبيض المتوسط

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-02T04:59:18+0000
إيران تبدأ أولى الخطوات بمشروع الرابط السككي مع العراق وتهدف لمده للبحر الأبيض المتوسط

شفق نيوز/ صرّح وزير الطرق واعمار المدن الايراني رستم قاسمي، بأن بلاده ستبدأ بالعمل بمشروع الرابط السككي مع العراق من خلال تطهير المسار عبر إيفاد خبراء لكسح الألغام، مخمناً في الوقت ذاته أن تبلغ التكلفة المالية لهذا المشروع بنحو 120 مليون دولار أمريكي.

ومن المقرر ان يتم مد الرابط بين مدينة شلمجة الايرانية والبصرة العراقية.

وأكد الوزير الإيراني في تصريحات نقلتها وسائل اعلام إيرانية، اهمية الربط السككي بين ايران والعراق لكلا البلدين سواء من ناحية ترانزيت السلع او نقل المسافرين خاصة في ايام اربعينية الامام الحسين.

وقال قاسمي انه خلال الاتفاق الجديد بين البلدين تم تحديد موعد بدء انشاء هذا الخط السككي وينبغي تاسيس شركة مشتركة للاستثمار والتشغيل في غضون الشهرين القادمين.

كما أشار إلى أن طول الخط يبلغ 32 كم والمسالة المهمة في المشروع انشاء جسر بين ايران والعراق، مردفا بالقول: تقرر قبل تاسيس الشركة المشتركة ان يقوم خبراء الطرفين باجراء الدراسات اللازمة حول انشاء الجسر.

وقال الوزير أيضا "سنقوم في غضون الايام القادمة بايفاد خبراء لكسح الالغام في مسار هذا الخط السككي في العراق".

وبيّن أنه يتم تنفيذ المشروع في غضون عامين كحد اقصى وان تبلغ كلفته ما بين 100 الى 120 مليون دولار وقال: ان الاتفاق المبدئي هو التناصف بين الجانبين في الاستثمارات اللازمة للمشروع.

وتابع قاسمي بالقول: انه ومع تنفيذ المشروع ستصبح صادراتنا الى العراق اقل كلفة واكثر امانا وسيتم ربط هذا الخط السككي بالبحر الابيض المتوسط مستقبلا.

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