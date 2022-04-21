إيران تبدي استعدادها لـ"تأميم صناعة النفط العراقية"

شفق نيوز / أعلنت وزارة النفط الإيرانية، يوم الخميس، استعدادها لتوفير الأرضية اللازمة لنقل المعرفة الفنية إلى العراق وتأميم صناعة النفط العراقية.

ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية، عن طاهر سعيدي مسؤول في وزارة النفط الإيرانية، قوله: "بالتنسيق الذي تم إجراؤه، أفسح المجال لقبول 400 إلى 500 طالب عراقي سنويًا للدراسة في المجالات ذات الصلة بصناعة النفط في الجامعات الإيرانية."

وأضاف طاهر سعيدي، وهو عضو لجنة العمل والأنشطة بین إیران والعراق أن "نقل المعرفة الفنية وتطوير التدريبات المتخصصة یعتبر من أولويات عمل هذه اللجنة"، لافتاً إلى أن "عملية إنتاج واستخراج النفط العراقي أصبحت حكرا على الشركات الأجنبية وخاصة الشركات الأمريكية والفرنسية والصينية والإيطالية في الوقت الحاضر".

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن "إيران لم تتدخل حتى الیوم في صناعة النفط العراقية"، مردفاً بالقول "بلادنا مستعدة لتمهيد الأرضیة لتأميم صناعة النفط العراقية، نظراً لجهود حکومة بغداد من أجل تحقيق هذا الهدف المهم".

وخلص طاهر سعيدي، إلى القول "تتمتع إیران بمستوى عالٍ من المعرفة التقنية في مجال الحفر وإنتاج النفط، وسيتم نقل هذه المعرفة من خلال التعاون الثنائی بین البلدین"، معتبراً أن "التفاعل والتعاون بين البلدین في مجال إنتاج النفط، هو أساس المصالح المشتركة".