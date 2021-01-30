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إيران تباشر بإنتاج النفط في حقل مشترك مع العراق بعوائد مالية تتخطى 15 مليار دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-30T07:07:16+0000
إيران تباشر بإنتاج النفط في حقل مشترك مع العراق بعوائد مالية تتخطى 15 مليار دولار

شفق نيوز/ أعلن غلام رضا منوجهري المدير التنفيذي لشركة "أويك" المطورة لحقل "آذر" غربي إيران عن قرب بدء استخراج 65 ألف برميل من النفط الخام يوميا من الحقل المشترك مع العراق.

وذكر منوجهري في تصريح تناقلته وسائل اعلام ايرانية، أن انجاز الأعمال التطويرية في الحقل بلغت 97 بالمئة وسيفتح المشروع قريبا.

وأوضح أن الحقل يتسم جيولوجيا بظروف خاصة ما يصعب عملية الاستخراج، ومع ذلك فأن الشركات المحلية تعهدت بانجاز المشروع تنفيذا وتمويلا.

ونوه منوجهري؛ إلى أن الاختبارات أثبتت أن طاقة الإنتاج في هذا الحقل واداء المنشآت فيه وقدرة المعالجة تبلغ 65 ألف برميل يوميا بجانب 60 مليون متر مكعب يوميا من الغاز حيث يتم نقلهما عبر خطين بطول 350 كم.

وتوقع المسؤول النفطي الايراني تسجيل الحقل عوائد مالية تصل الى 15 مليار دولار على مدى قرابة 20 عاما بجانب 500 مليون دولار بتروكيماويات.

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