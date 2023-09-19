إيران: العراق شريكنا التجاري الأول ونخطط لإنشاء مصرف مشترك ومنطقة تجارية حرة

شفق نيوز/ أعلن رئيس دائرة غرب آسيا في مؤسسة التنمية التجارية الايرانية فرزاد بيلتن، يوم الثلاثاء، عزم الحكومة الإيرانية إنشاء مصرف مشترك ومنطقة تجارية حرة مشتركة مع العراق.

وقال بيلتن في كلمة القاها امام ملتقى التطوير المستدام للتجارة بين ايران والعراق حتى عام 2025 والذي انعقد في غرفة التجارة الايرانية، بحسب وكالة أنباء فارس، إن "العراق هو شريكنا التجاري الاول في العالم وشريكنا في مجال الطاقة الكهربائية في آسيا".

وأضاف، "في كل اسبوع نشاهد حدثا في إيران يتعلق بالعراق مثل ارسال الوفود التجارية واقامة المؤتمرات والمعارض على يد القطاعين الخاص والحكومي وهذا ناجم عن اهمية التجارة مع العراق".

وتابع ، "نحن لدينا 5 منافذ حدودية مع العراق ووجود التجار الذين يجيدون اللغة العربية يعتبر امتيازا لنا في التجارة مع العراق قياسا مع تركيا".

وأشار بيلتن الى الهدف المرسوم لإيصال حجم التجارة مع العراق الى 20 مليار دولار قائلاً، إن "هناك قرارا متخذا لانشاء مؤسسات جديدة بمشاركة القطاع الخاص ومنها مجمع للمراكز التجارية التي يمكنها أن تقوم بعمل عدد كبير من الملحقين التجاريين في تقديم الخدمات للتجار".

كما ذكر بأن "هناك توجها نحو المشاركة في الإنتاج مع العراق وشركاته".