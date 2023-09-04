إيران: العراق سيكون سوقاً مهمة لنا خلال السنوات الـ15 المقبلة

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة طهران، اليوم الاثنين، أنها صادراتها للعراق خلال العام الماضي تجاوزت 10 مليارات دولار، فيما بينت أن العراق سيكون سوقاً مهمة لإيران في السنوات الـ15 المقبلة.

وقالت وكالة انباء فارس الإيرانية إن غرفة التجارة عقدت ندوة بعنوان (دور ووظيفة الإعلام في تطوير العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران) تم خلالها بحث مستقبل العلاقات الثنائية وإبعاد الدبلوماسية الاقتصادية.

ونقلت الوكالة عن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة يحيى آل اسحق وتابعته وكالة شفق نيوز، قوله إن "الدبلوماسية الاقتصادية تتمثل باستخدام الأدوات الاقتصادية لتحقيق المكاسب السياسية، فضلاً عن كيفية استخدام الأدوات السياسية لتحقيق المكاسب الاقتصادية لإيران".

وأضاف أن "الابحاث الاقتصادية لها علاقة مباشرة مع استراتيجية التجارة الاقتصادية وتنمية وأمن البلدان، وهو ما جعل بلاده تكسب 80% من التجارة الخارجية".

وتابع ان "بلاده صدرت للعراق خلال العام الماضي ما قيمته 10 مليارات و500 مليون دولار"، لافتا الى ان "البلدين لديهما فرص تجارية بقيمة 20 مليار دولار وان السوق العراقية ستكون سوقا مهمة لإيران والدول الاخرى في السنوات الخمس عشرة المقبلة".