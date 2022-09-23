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إيران: العراق سيتحول لأكبر سوق إقتصادية بالمنطقة خلال العقد المقبل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-23T12:01:42+0000
إيران: العراق سيتحول لأكبر سوق إقتصادية بالمنطقة خلال العقد المقبل

شفق نيوز/ توقع رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية العراقية يحيى آل اسحاق، يوم الجمعة أن يتحول العراق إلى أكبر سوق إقتصادية في المنطقة خلال العقد المقبل خاصة لإيران، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع هذا البلد المجاور لها.

وعزا المسؤول الإيراني في تصريح نقلته وكالة "فارس" شبه الرسمية الإيرانية اليوم، سبب انخفاض صادرات ايران الى العراق خلال الشهرين الماضيين يعود الى تصدير الغاز والكهرباء الى هذا البلد، موضحا أنه ونظرا للمحادثات التي جرت بين البلدين أن يتم حل هذه القضية.

وأضاف أنه الى جانب هبوط حجم الصادرات الايرانية الى العراق شهدنا ايضا ارتفاعا في تصدير السلع غير النفطية الى هذا البلد، ونأمل بأن تصل صادراتنا الى العراق الى 10 مليارات دولار حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي 20 مارس 2023)..

وأعتبر آل إسحاق، سوق العراق انه سوق استراتيجي، وتوقع أن ترتفع نسبة الصادرات الى هذا البلد خلال الاشهر القليلة المقبلة خاصة وبالامكان ان تصل المبادلات التجارية مع العراق الى 20 مليار دولار في غضون الاعوام القادمة.

وقال أيضا، إن: العراق سوف يتحول خلال الاعوام الـ 10 المقبلة الى أكبر سوق اقتصادية في المنطقة خاصة لايران، ورأى أن العراق ليس بلدا ضعيفا من الناحية الاقتصادية حيث أنه قام بتصدير 11 مليار نفط في الشهر الماضي فقط وينوي حسب تخطيط برنامجه الحصول على 120 مليار دولار خلال العام الجاري.

وتابع المسؤول الإيراني القول، إنه ونظرا للظروف التي تسود العراق بسبب الاوضاع التي عاشها بسبب الحرب والقضايا الاخرى، فإنه اصبح متأخرا في مجالات الانتاج والبنى التحتية والكهرباء والغاز والطرق، ورأى أن التعويض عن ذلك سيوفر المزيد من الفرص للناشطين الاقتصاديين في ايران التي تربطها اواصر الجيرة مع العراق اذ ينبغي للناشطين الاقتصاديين الايرانيين استثمار هذه الفرص بافضل شكل ممكن.

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