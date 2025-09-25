إيرادات صادرات النفط العراقي تتجاوز 7 مليارات دولار في شهر

شفق نيوز- بغداد

تجاوزت صادرات النفط العراقي في شهر آب الماضي، 104 ملايين برميل بإيرادات أكثر من 7 مليارات دولار، وفق ما أعلنته شركة "سومو".

وقالت "سومو"، في بيان تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، إن مجموع الصادرات النفطية العراقية لشهر آب الماضي بلغ 104 ملايين و 806 آلاف و884 برميلاً، محققة إيرادات تجاوزت 7 مليارات و160 مليون دولار، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وأوضحت "سومو"، أن صادرات النفط الخام من الحقول في وسط وجنوب العراق بلغت 103 ملايين و 895 ألف و706 براميل، فيما بلغت صادرات حقل القيارة 911 ألف و178 برميلاً.

وأشارت إلى أنه لم يتم تصدير أي كمية من النفط إلى الأردن خلال هذا الشهر.