إيرادات العراق تتجاوز 25 تريليون دينار في 3 أشهر.. الحصة الأكبر للنفط

أظهرت بيانات وزارة المالية الخاصة بالموازنة الاتحادية، يوم الأربعاء، أن إجمالي إيرادات العراق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2026 تجاوز 25 تريليون دينار، فيما استحوذت الإيرادات النفطية على الحصة الأكبر من موارد الدولة، ما يعكس استمرار اعتماد الموازنة بشكل رئيسي على القطاع النفطي.

وأظهرت متابعة تحليلية أجرتها وكالة شفق نيوز لبيانات وزارة المالية الخاصة بالموازنة الاتحادية، أن الإيرادات المالية للعراق خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 25 تريليوناً و259 ملياراً و623 مليوناً و107 آلاف و265 ديناراً، مقابل إجمالي إنفاق بلغ 25 تريليوناً و918 ملياراً و16 مليوناً و848 ألفاً و780 ديناراً.

وبحسب الأرقام، سجلت الإيرادات النفطية 21 تريليوناً و222 ملياراً و829 مليوناً و473 ألفاً و989 ديناراً، ما يمثل نحو 84% من إجمالي الإيرادات العامة، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 4 تريليونات و36 ملياراً و793 مليوناً و633 ألفاً و276 ديناراً، بنسبة تقارب 16%.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار اعتماد الاقتصاد العراقي بصورة كبيرة على العائدات النفطية، مقابل مساهمة محدودة نسبياً للإيرادات غير النفطية.

وفي جانب الإنفاق، أظهرت البيانات أن إجمالي المصروفات توزع بين النفقات الجارية والرأسمالية وخدمة الدين والبرامج الخاصة.

وسجل بند تعويضات الموظفين (الرواتب) أعلى مستويات الإنفاق بواقع 15 تريليوناً و324 ملياراً و70 مليوناً و896 ألفاً و164 ديناراً، ليستحوذ على الحصة الأكبر من النفقات الجارية، تلاه بند الرعاية الاجتماعية الذي بلغ 6 تريليونات و571 ملياراً و752 مليوناً و910 آلاف و651 ديناراً.

كما بلغت مخصصات مستلزمات الخدمة 36 ملياراً و601 مليوناً و535 ألفاً و763 ديناراً، ومستلزمات السلع 688 ملياراً و362 مليوناً و572 ألفاً و966 ديناراً، فيما سجلت صيانة الموجودات 11 ملياراً و384 مليوناً و421 ألفاً و353 ديناراً.

وبيّن التقرير أن المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى بلغت تريليوناً و714 ملياراً و699 مليوناً و212 ألفاً و204 دنانير، في حين سجلت المساهمات والمساعدات الخارجية والالتزامات الأخرى نحو 5 مليارات و973 مليوناً و500 ألف دينار.

أما خدمة الدين العام، فقد بلغت تريليوناً و534 ملياراً و961 مليوناً و10 آلاف و403 دنانير.