إيرادات العراق النفطية ترتفع بنسبة 1.1٪ في شهر كانون الثاني

شفق نيوز/ ارتفعت ايرادات العراق النفطية، بنسبة 1.1 % على أساس شهري في كانون الثاني.

ووفقا لبيانات وزارة النفط التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن صادرات العراق النفطية، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، انخفضت بنسبة 1.97% على أساس شهري في كانون الثاني لتصل الى 101 مليون و245 ألف برميل، مقارنة بشهر كانون الأول الماضي الذي بلغت الصادرات فيه 103 ملايين و281 الف برميل.

في حين ارتفعت مجموع الإيرادات النفطية لشهر كانون الثاني بنسبة 1.1% لتصل الى 7.690 مليارات دولار على أساس شهري مقارنة بشهر كانون الأول التي بلغت فيها الإيرادات 7.606 مليارات دولار.

وارتفعت أيضا مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 0.94% على اساس شهري لتصل الى 7.48 مليارات دولار مقارنة بشهر كانون الأول التي بلغت فيها الإيرادات 8.41 مليارات دولار.

فيما ارتفعت الإيرادات النفطية من صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي بنسبة 11.38% على اساس شهري لتصل الى 186 مليون دولار، مقارنة بشهر كانون الاول الذي بلغت فيه الايرادات 167 مليون دولار.

واعلنت وزارة النفط يوم أمس الأربعاء عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني، مبينة انها بلغت (101) مليون (245) الفا و( 95 ) برميلاً، بإيرادات بلغت (7.690) مليارات دولار.