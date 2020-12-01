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إيرادات العراق المالية تتخطى 3 مليارات دولار من بيع النفط خلال شهر

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-01T12:28:21+0000
إيرادات العراق المالية تتخطى 3 مليارات دولار من بيع النفط خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي.

و حسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" والتي بلغت اكثر من81 مليون برميل وبإيرادات تجاوزت 3 مليارات دولار.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "كمية الصادرات بحسب الاحصائية الاولية من النفط الخام الصادرة من شركة تسويق النفط سومو بلغت (81) مليونا (262) الفا و( 376 )برميلاً ، بايرادات بلغت (3) مليارات و(394) مليونا  و (988 ) الف دولار ".

واضافت ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق  بلغت قرابة  (78) مليونا و(190) الفا و (444)  برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و( 819) الفا و( 169 ) برميلا والكميات المصدرة إلى الاردن بلغت ( 252) الفا و(763) برميلا" .

واشارت الى  ان "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ مليونين و( 709)  آلاف برميل"، مبينة ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ  ( 41.778 ) دولارا ".

يذكر ان وزارة النفط تصدر النفط الخام من الحقول الجنوبية عبر موانئ البصرة فيما يصدر النفط من الحقول الشمالية عبر ميناء جيهان التركي.

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