إيرادات العراق المالية تتجاوز 15 تريليون دينار خلال شهرين

شفق نيوز- بغداد

كشفت وزارة المالية، يوم الاثنين، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2026 تجاوزت 15 تريليون دينار.

وتابعت وكالة شفق نيوز، البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في أيار الحالي لحسابات شهر كانون الثاني وشباط من عام 2026، وتبين أن إجمالي الإيرادات بلغت 15 تريليوناً و708 مليارات و703 ملايين و55 ألفاً و312 ديناراً، منخفضة بنسبة 13% عن نفس الفترة من عام 2025 التي بلغت 17 تريليوناً و427 ملياراً و196 مليون دينار.

وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 13 تريليوناً و127 ملياراً و528 مليوناً و433 الف دينار، وهي تشكل 84% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية تريليونين و581 ملياراً و 174 مليوناً و 621 ألف دينار.

في حيت، بلغت الإيرادات غير النفطية المسلمة من إقليم كوردستان إلى خزينة الدولة 120 مليار دينار.

ووفق جداول المالية، فإن اجمالي النفقات الجارية بلغت 16 تريليونا و978 ملياراً و257 مليوناً و451 الف دينار، منها رواتب للموظفين التي تجاوزت 10 تريليونات دينار ورواتب المتقاعدين 3 تريليونات، إضافة لرواتب الرعاية الاجتماعية 912 مليار دينار.

ويجعل استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، البلد في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يدفع الحكومات في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.