"يدعم كهرباء جنوبي العراق".. إنجاز 15% من مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي

شفق نيوز/ كشف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم السبت، أن نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت بلغت 15%، مبينا ان الربط سيزود جنوب العراق بـ 500 ميغاواط.

وذكر الكويتي للتنمية في بيان صحفي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مشروع الربط الكهربائي بين (دول التعاون) ودولة الكويت بلغت 15% حتى آذار مارس 2023، مبينا انه "يعد من أهم مشروعات ربط البنى الأساسية التي أقرها (المجلس) لتخفيض الاحتياطي المطلوب في الدول الأعضاء والتغطية المتبادلة حال الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية".

وأوضح أن "دولة الكويت ستكون ضمن أكبر المستفيدين من المشروع إذ سيرفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء المحلية إلى نحو 3500 ميغاواط، كما سيمكن (هيئة الربط الخليجي) من تزويد جنوب العراق بقدرة كهربائية 500 ميغاواط".

ويسعى العراق لمشاريع الربط مع دول الجوار من أجل تعويض النقص في الطاقة الكهربائية التي يعاني منها منذ سنين عدة.