يحدث نقلة نوعية محليا ودوليا.. ديالى تترقب إنجاز تشييد أكبر جسر في العراق

شفق نيوز/ كشفت مديرية الطرق والجسور في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، عن موعد انجاز تشييد جسر حمرين شمال شرقي المحافظة والذي يعد أكبر وأطول جسر بالعراق.

وقال مدير طرق وجسور ديالى هاني العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "نسب الإنجاز في جسر بحيرة حمرين وصلت الى قرابة 60‎%‎ وهي نسبة متقدمة وفقا للمخطط الذي نسير عليه".

وأضاف العزاوي أن "الجسر يمتد الى 7 كم ويمر فوق بحيرة حمرين وسيحدث نقلة نوعية في النقل المحلي بين مناطق المحافظة وحتى النقل الدولي الممتد بين بغداد وديالى وايران وسيختصر المسافة على المارة مقارنة باستخدام طرق أخرى".

وأشار الى أن "الجسر ينفذ بمواصفات عالمية وبكلفة اكثر من 62 مليار دينار"، متابعاً، "المخطط أن ينجز الجسر منتصف العام المقبل ولكننا نحاول انجازه وتسليمه نهاية هذا العام وفقا للتقدم الذي تحققه الطواقم في العمل".

وباشرت مديرية الطرق والجسور بإنشاء جسر كونكريتي يمر فوق بحيرة حمرين ويربط بعقوبة والمقدادية بخانقين ومنها الى ايران وكردستان منتصف عام 2022.