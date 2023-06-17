يجمع سيارات الأجرة في تطبيق إلكتروني.. النقل تدرس اطلاق "التكسي الوطني"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل، يوم السبت، عن الشروع بدراسة مشروع التطبيق الإلكتروني لـ"التكسي الوطني"، بهدف توفير السلامة والامان للركاب والسائقين وتقليل نفقات الوقود.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "التطبيق الإلكتروني للتكسي الوطني، يمثل أحد مشاريع الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، والمزمع انطلاقه بعد استحصال الموافقات الأصولية، بهدف الى السيطرة الإلكترونية على عمل سيارات الاجرة كافة التي تعمل داخل العاصمة بغداد، وفي المحافظات".

وبين أن "التطبيق سيوفر إحصائيات دقيقة بأعداد سيارات الأجرة وأسماء مالكيها وعناوينهم".

وأشار إلى أن "الشركة العامة لإدارة النقل الخاص تسعى لتوفير السلامة للراكب والسائق في نفس الوقت، وتقليل صرف الوقود، كما يعدّ التطبيق فرصة لتحقيق انسيابية عالية في حركة المرور من خلال توحيد عمل سيارات الأجرة (التكسي) وفق نظام التطبيق الإلكتروني للتكسي الوطني".

ولفت البيان الى انه "من خلال هذا التطبيق ستلزم شركات التكسي الجوال بتقديم البيانات المطلوبة والالتزام بالنظام الذي سيعمل على إيجاد الدعاية والاعلان وتوعية إصحاب المركبات بكل ما يتعلق بعملهم".

ونوّه إلى أنه "ستكون هناك آلية عمل لهذا المشروع وفق ضوابط وتعليمات الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، بما ينسجم مع التطور التكنلوجي الحاصل، وأيضاً سيكون العمل مدعوما بواسطة نظام GPS".

وخلص البيان الى انه "سيحتوي التطبيق على نافذة الكترونية توفر للمشتركين فرصة الاطلاع على أجور النقل والرسوم وكل ما يتعلق بهذا الموضوع بشكل عام".